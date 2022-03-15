81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU - Son Dakika
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81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU

15.03.2022 14:44

ANTALYA'da yaşayan Mine Alıcıoğlu (81), 14 yıl önce oğlu şeker hastalığından, 7 yıl önce ise 56 yıllık eşi oturdukları dairenin 8'inci katından düşüp hayatını kaybedince hayata küstü.

ANTALYA'da yaşayan Mine Alıcıoğlu (81), 14 yıl önce oğlu şeker hastalığından, 7 yıl önce ise 56 yıllık eşi oturdukları dairenin 8'inci katından düşüp hayatını kaybedince hayata küstü. Alıcıoğlu, 5 yıl önce pencereden baktığında spor yapan kadınları görüp spora başlayınca hayata yeniden tutundu.

Antalya'da yaşayan Mine Alıcıoğlu, şeker hastalığından dolayı 14 yıl önce oğlu Sualp'i kaybetti. Alıcıoğlu'nun 56 yıllık eşi Ahmet Fevzi Alıcıoğlu ise 14 Nisan 2015'te Muratpaşa ilçesinde oturdukları apartmanın 8'inci katında, hava almak için açtığı pencereden düşerek hayatını kaybetti. Mine Alıcıoğlu, eşi ve oğlunu kaybetmenin acısıyla hayata küstü. Oğlu ve eşini kaybetmenin acısıyla evden çıkmayan Mine Alıcıoğlu, 5 yıl önce eşinin düşerek hayatını kaybettiği pencereden dışarı baktığında, parkta spor yapan kadınları görüp yanlarına gitti. Alıcıoğlu, Muratpaşa Belediyesi'nin haftanın 3 gün düzenlediği ve her yaştan kadının yer aldığı spor etkinliğine katılmaya başladı. Mine Alıcıoğlu, 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan spor etkinliğine katılıp, hayata yeniden tutundu.

'14 SENE ÖNCE OĞLUMU, 7 YIL ÖNCE KOCAMI KAYBETTİM'

7 yıl önce 56 yıllık eşini, 13 yıl önce ise oğlunu kaybettiğini dile getiren Mine Alıcıoğlu, yalnızlıktan spora başladığını ifade etti. Alıcıoğlu, 'Oğlum şeker hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Eşim de KOAH hastasıydı, midesi kanser diye alınmıştı. Hastaneden çıktığımızda evimize geldik ve pencereye yakın noktaya oturmak istedi. Ben o esnada gelinimi aradım, 'Kadın tutacaktık ne oldu' derken 'Baban yok' demişim. Sağa ve sola baktım göremedim. Sonra aşağı baktığımda düştüğünü gördüm. Bağıra çağıra koşarak aşağı indim. Çok acı bir ölüm oldu. Halen eşimi unutamıyorum. Her gün onu yaşıyorum" dedi.

'SPORLA HAYATA TEKRAR TUTUNDUM'

Eşini kaybettikten 2 sene sonra sporla tanıştığını ve hayata o şekilde tutunduğuna dikkat çeken Alıcıoğlu, '5 sene önce spora başladım. Oradaki arkadaşlarım ve hocam çok iyi. Eşimi ve oğlumu kaybettikten sonra çok acılar, sıkıntılar yaşadım. Sporla kendimi iyi hissedince sabahları gitmeye başladım. Eşim ile oğlumun acılarını dindirmeye çalışıyorum. Sporla hayata tekrar tutundum" şeklinde konuştu.

81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU
81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU
81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU

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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ SOBADAN ÇIKAN YANGINDA GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

Muratpaşa, Antalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 YAŞINDA, EŞİ VE OĞLUNUN ACISINI SPORLA UNUTTU - Son Dakika


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