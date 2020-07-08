81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi - Son Dakika

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi 81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi Selver Yolcu: "Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş" "Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz" "Sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder" Denizli'de 81 yaşındaki yaşlı teyze ilerlemiş...

81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi

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81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Selver Yolcu: "Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş"

"Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz"

"Sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder"

DENİZLİ - Denizli'de 81 yaşındaki yaşlı teyze ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çocukları ve torunlarının desteği ile çok istediği Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 4 ay içerisinde öğrenen yaşlı teyze gençlerin okumaktan vazgeçmemesini söyledi. Selver Yolcu, "Yaşa başa bakmıyor, Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor ve hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz, çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu yaşının ilerlemesine rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarısının arkasında ailesinin ona çok fazla destek olduğunu ve çevresindekilerin onu teşvik ettiğini, Selver teyzede inanarak başardığını söyledi. Azimli başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Selver teyze, öğrenememekten korktuğunu ancak kolayca öğrendiğini belirtti. Öğrenme yaşının bir önemi olmadığını söyleyen Yolcu, "80 yaşından sonra öğrendim okumayı ve bir sene oldu hemen hemen öğreneli, çok dedim daha önceden öğrenseydim. Ama çalıştım öğrenemem dediğim şeyi kolayca öğrendim. Oğlum, torunum, kızım onlar hep bildiğinden oğlum sen yaparsın anne, öğrenirsin anne, çalış anne Allah yaşını vermiyor ve kaç yaşında olursan ol sen gayret ettikten sonra Allah yardım eder, bu öğrenilir dedi. Ben inanamıyordum Allah çalışana veriyormuş. Tabi çok gayret ettim, düşünüyorum içimden ve kafamı ona takıyordum. Takmazsam ve boşlasaydım orda kalırdım" dedi.

"Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz"

81 yaşındaki Selver Yolcu, "Çok iyi oluyor hiç kimseyi aramıyorsun, Allah'la baş başa oluyorsun, Kur'an-ı okuyunca. Birde bazı yerlerinde anlıyorsun ne dediğini, mesela cennete diyor, cehenneme diyor buralardan kelimelerden seziyorsun ne olduğunu da ve açıklamasını bilsen onu da okusa insan daha güzel olacak, biz o kadarını bilemiyoruz. Açıklamalı Kur'an-ı (Türkçe Meal Kur'an-ı Kerim) okusak biliriz, oralarını da anlatırlar da biz oralara kafamızı bazılarını yoruyoruz ama ne dediğini tam olarak anlayamıyoruz. Güzel oluyor, insan kafasını dinlendiriyor, kafasını dağıtıyor. Düşünüyorsun güzel güzel duygu açıyor içinde. İyi oluyor ve yaşa başa bakmıyor, Allah verecek oldu mu bir taraftan veriyor. Hiç aklıma gelmezdi öğrenebileceğim ama öğreniyormuşuz, çalışacağız, gayret edeceğiz Allah'ım her gençlerimizi böyle okutsun, içleri açılsın, kötü yollardan ayırsın. İyi oluyor kötü değil okumanın zararı yok. Şimdi ki gençlerde okullar güzel, açık istediğin yaşta küçükken alıyorlar ve bunlar insana vergi, bu şekilde okutuyorlar. Ben yaştakilerde var, bizi de okutuyorlar, çocukları da okutuyorlar fırsat var. Önceden böyle bir şey yoktu ve şimdi okusalar çok iyi olur. Gençlerimiz okusa hiç kötü olmaz, herkes birer bir şey okusa iyi olur" dedi.

Kuran-ı Kerim, Pamukkale, Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 81 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi - Son Dakika
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