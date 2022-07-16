81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

16.07.2022 17:23
81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde aralarında husumet olduğu belirlenen kişiler tarafından evlerine açılan ateş sonucu 81 yaşındaki İsmail Erata ve 7 yaşındaki torunu Ecrin Erata hayatını kaybetti. Akrabaları Kamuran Erata ise yaralandı.

Saat 08.30 sıralarında Tekman ilçesine 11 kilometre mesafedeki Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olan Taşoğlu ve Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı.

EVE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın ardından Tahir Taşoğlu, silahla Erata ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Erata ile torunu Ecrin Erata hayatını kaybederken, Kamuran Erata ise ağır yaralandı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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