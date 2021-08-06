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81 yaşındaki annesini alevlerden sırtında taşıyarak kurtardı! Hayırlı evlat ''Ölürüm ana seni bırakmam'' dedi - Son Dakika

81 yaşındaki annesini alevlerden sırtında taşıyarak kurtardı! Hayırlı evlat ''Ölürüm ana seni bırakmam'' dedi

06.08.2021 13:38

Manavgat'taki yangına gece geç saatlerde uykuda yakalanan Yılmaz ailesi, evlerini saran alevlerden son anda kaçabildi. Felaketin yaşandığı gece oğlunun sırtına alarak 600 metre uzaklıktaki yola kadar taşıyıp kurtardığı Hatice Yılmaz, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Kendisini sırtında taşıyan oğluna ''Atıver oğlum beni'' dediğini söyleyen anne Yılmaz, oğlunun ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyerek yangınların arasından güçlükle kurtardığını açıkladı.

Manavgat'taki orman yangınının ikinci günü, Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sıralarında ulaştı. Kimsenin yangının mahalleye gelebileceğini beklemediği 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti hayatını kaybetti.

YANGINDAN SON KAÇARAK KURTULDULAR

Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak kurtuldu.

81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı

''KAÇMAMIZ MUCİZE GİBİ BİR ŞEYDİ''

O geceyi anlatan Aysun Yılmaz, kendilerine uzak bölgelerdeki yangınlar nedeniyle uyuyamadığını ve çatıda oturduğunu belirterek, "Çatıda otururken bir araç gördüm, yukarı taraftan geliyordu ve o taraf dağlık, ne işi vardı oralarda bilmiyorum. Sonra dumanı hissetmeye başladım ve duman çoğaldı. Hemen eşimi, çocukları ve annemi uyandırdım. O araçtaki kişinin şüpheli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Şüpheli olmasa mahalledeki insanları kornasıyla veya bağırarak çağırarak uyandırmaz mı? Yangından saat 01.00 gibi kaçtık ve her taraf alev topuna döndü. Bütün bunlar 15 dakika içinde gerçekleşti. Kaçmamız mucize gibi bir şeydi. Evlerin çoğu yandı ama bizim eve zarar gelmedi, ahırımız yandı" dedi.

ANNESİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Yangın gecesi eşinin uyandırdığını anlatan Hasan Yılmaz ise, "Ben de hemen etrafı toparladım, ufak tefek tedbirimizi aldık. Hayvanlarımızı beton ev vardı, oraya kapattım. Allah'a şükür hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yemim, samanım yandı, o da sıkıntı değil sonuçta canımızda bir şey yok. Annemi sırtıma aldım, koşarak aşağı indim. Annem sırtımdaydı, dağlık alanda koşarken dört kez düştüm. Dizim yaralandı. Yola indiğim zaman bir araba denk geldi, alev arabaya yetişiyordu. Çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı. 150 kadar tavuk vardı, yandı" diye konuştu.

81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı

''ATIVER OĞLUM BENİ' DEDİM, 'ÖLÜRÜM ANA SENİ BIRAKMAM' DEDİ''

Oğlunun sırtına alarak 600 metre uzaklıktaki yola kadar taşıyıp kurtardığı Hatice Yılmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Saatin kaç olduğunu bilmediğini, gelininin aşağı inerek kendisini uyandırdığını anlatan Hatice Yılmaz, şöyle konuştu:

81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı

"Ben aşağıda, bunlar yukarıda yatıyordu, gelin geldi, 'Kalk ana, sen şimdi dumandan öleceksin' dedi. Yukarı beni çıkardı. Sonra 'Ana kaçalım, yanımıza kadar geldi ateş' dedi. Aşağıya indim, 500 lira kadar param vardı, kavradım ama alamadım. Oğlum, 'Ana parayı düşünme' dedi. Vardım, çocuk koyunların yanına girdi. 'Ana, sen yavaşça adımla, yetiştim ardından' dedi. Kavağın yanına kadar indim. Çocuk sonra yetişti ve sırtına bindirdi, aşağı kadar sırtında götürdü. Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi. Sonra bir taksi geçiyordu, ona bindirdiler beni."

81 yaşındaki annesini alevlerden sırtında taşıyarak kurtardı! Hayırlı evlat ''Ölürüm ana seni bırakmam'' dedi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hatice Yılmaz, Hasan Yılmaz, Manavgat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 81 yaşındaki annesini alevlerden sırtında taşıyarak kurtardı! Hayırlı evlat ''Ölürüm ana seni bırakmam'' dedi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 81 yaşındaki annesini alevlerden sırtında taşıyarak kurtardı! Hayırlı evlat ''Ölürüm ana seni bırakmam'' dedi - Son Dakika
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