81 yaşındaki antrenör ilk günkü heyecanla yeşil sahalarda

Ordu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Esnaf Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor'un 56 yıllık antrenörü 81 yaşındaki Aziz Tokat, ilk günkü heyecanla gençlere futbolun inceliklerini öğretiyor.

Kent esnafı tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor'da 24 yaşından bu yana antrenörlük yapan Aziz Tokat, 81 yaşında olmasına rağmen futboldan kopmadı.

Şimdiye kadar Esnafspor'da çeşitli başarılara imza atan B lisanslı antrenör Tokat, Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarda oynayan çok sayıda futbolcu ve kalecinin yetişmesinde önemli rol üstlendi.

Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün büyük zorluklarla kurulduğunu belirterek, geçen 56 yılda Orduluların takımlarına hep destek olduğunu söyledi.

Esnafspor'u hiçbir zaman bırakmak istemediğini dile getiren Tokat, "Yaşım şu anda 81 ama kendimi çok genç hissediyorum. Bu durumu da spor yapmaya bağlıyorum. Gücüm yettiği kadar burada olmaya devam edeceğim." dedi.

Tokat, futbolu çok sevdiğini, bu sevgiyi fırsat buldukça oyuncularına aşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

"Aziz hocanın içindeki futbol ateşi henüz sönmemiş"

Her maç öncesi antrenörlerinin elini öperek sahaya çıkan futbolculardan Kudret Arslan, Aziz Tokat'ın elinde büyüdüklerini belirterek, "Çocukken Aziz hocanın maçlarını takip ederdik. Şimdi 37 yaşımdayım ve kendisi hala yeşil sahalarda. Biz kendisinden çok şey öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Tokat'ın artık babaları gibi olduğunu ve o şefkatle kendilerine yaklaştığını aktaran Arslan, "Kendisi ilerlemiş yaşına rağmen bizleri yalnız bırakmıyor. Aziz hoca bu işi severek yapıyor ve içindeki futbol ateşi henüz sönmemiş. Onun bu tutkusu bizlere de örnek oluyor." ifadesini kullandı.

Ayda Şahin ise onunla çalışma fırsatı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayarak, kendilerine bu gururu yaşattığı için Aziz Tokat'a teşekkür etti.

Hocalarının 18 yaşından daha dinç olduğunu vurgulayan Şahin, "Aziz hocamızın en büyük özelliği gençlerimizin önünü açıyor olması. Bize adeta baba şefkatiyle yaklaşıyor. Biz de kendisini bu haliyle çok daha seviyoruz." dedi.

ASFK'den Aziz Tokat'a plaket

Öte yandan Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mustafa Kılıç, aynı kulüpte 56 yıldır görev yapma başarısı gösteren Aziz Tokat'ı plaketle ödüllendirdi.

Kılıç, Aziz Tokat'ı Ordu futbolunun babası olarak gördüklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Aziz hoca gibi antrenörlerin Türkiye'de ender olduğunu düşünüyoruz. Kendisi ilk günkü aşkla bu işini yapıyor ve çokta severek yapıyor. Kendisinin büyük bir özveriyle yaptığı bu işi takdire şayan buluyoruz. Biz kendisine çok kıymet veriyoruz."

Aziz Tokat'ın Ordu'daki gençlere hizmet verdiğini dile getiren Kılıç, bunu yaparken ekonomik olarak karşılık beklemediğini kaydetti.