81 yaşındaki dede, komşuları olan baba oğlu bıçakladı

Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğlu bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

SAĞ BİLEK VE KALÇASINDAN YARALADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile komşusu olan K.Ö.ve oğlu Ş.Ö .arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAŞLI ADAMA ELEKTRONİK KELEPÇELİ EV HAPSİ VERİLDİ

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.