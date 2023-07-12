81 yaşındaki dede, komşuları olan baba oğlu bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

81 yaşındaki dede, komşuları olan baba oğlu bıçakladı

12.07.2023 17:46

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğulu bıçakla yaraladı. Kavga sırasında komşular birbirlerini yaraladılar ve hastaneye kaldırıldılar. Şüpheli dede ise gözaltına alındı ve ev hapsine alındı.

Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğlu bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

SAĞ BİLEK VE KALÇASINDAN YARALADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile komşusu olan K.Ö.ve oğlu Ş.Ö .arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAŞLI ADAMA ELEKTRONİK KELEPÇELİ EV HAPSİ VERİLDİ

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 yaşındaki dede, komşuları olan baba oğlu bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
17:50 Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı
17:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz
17:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz
17:19 Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi
17:15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
16:57 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi
16:52 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona hırs yaptı! Türk futbolcu için gemileri yaktılar
16:36 Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi
16:32 Kadının çantasını zorla almaya çalışan hırsızın üzerine aracını sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 18:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: 81 yaşındaki dede, komşuları olan baba oğlu bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement