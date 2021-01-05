81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı - Son Dakika

81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı

05.01.2021 16:25

- 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı Cani torunun dedesini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı Bilecik'te evinde ölü bulunan 81 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı.

- 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı

Cani torunun dedesini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı

BİLECİK - Bilecik'te evinde ölü bulunan 81 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı.

Olay dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan komşuları 3 gündür haber alamıyordu. Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı. Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparak, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili şahsın torunu Mehmet A., gözaltına alındı. Mehmet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A., tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde 81 yaşındaki talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı
81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı
81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı
81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı

Bayırköy, Bilecik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı - Son Dakika


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