81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kan donduran olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek vahşice öldürdü.
Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde, cesedin olduğu odada yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Annesini öldüren Ü.A.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü. Öte yandan ekiplerin olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.
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