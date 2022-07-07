81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
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81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

07.07.2022 00:59

Fatih'te 81 yaşındaki kadın, bipolar hastası olduğu tespit edilen kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Zanlı, annesinin cesedinin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kan donduran olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek vahşice öldürdü.

SESLERİ DUYAN VATANDAŞLAR EKİPLERİ ARADI

Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Fatih'te dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

POLİSLER KADINI EVDE YAKALADI

Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde, cesedin olduğu odada yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Fatih'te dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Annesini öldüren Ü.A.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü. Öte yandan ekiplerin olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fatih'te dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti
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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika

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