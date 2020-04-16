81 yaşındaki Musa dede 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oldu - Son Dakika

81 yaşındaki Musa dede 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Musa Özkan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 200 TL destek verdi.

İlçenin Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Musa Özkan, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca polisi arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekte bulunmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Musa Özkan'ı ziyaret ederek aldıkları 200 TL'yi bankaya götürerek açılan hesaba yatırdı. Daha sonra polis memurları Musa Özkan'a 200 liralık yaptığı bağışın dekontunu teslim etti.

81 yaşındaki Musa Özkan, bu tür günlerde devletin yanında olunması gerektiğini belirterek, "Bağış kampanyasına katılmamda bana yardımcı olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz olduğunda da her zaman yanımızdalar. Allah devletimizi ve polislerimizi korusun" diye konuştu.