81 yıl sonra Ankara'ya bağlandı - Son Dakika
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81 yıl sonra Ankara'ya bağlandı

6 saat önce

Sivas'ta bulunan, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğünün kapatılarak, işletmenin Ankara'da TÜRASAŞ'a bağlanmasına tepki geldi.

81 yıl sonra Ankara'ya bağlandı, System.String[]

Sivas'ta bulunan, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğünün kapatılarak, işletmenin Ankara'da TÜRASAŞ'a bağlanmasına tepki geldi.


Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Sivas Şube Başkanımız İbrahim Ballı, TÜDEMSAŞ'ın Ankara'da kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketine bağlanmasına tepki gösterdi. Ballı, alınan kararla Sivas'ın yok sayıldığını ileri sürüp, "TÜDEMSAŞ'ın üretim kapasitesinin artırılarak yeni istihdam oluşturmasını, yerli ve milli üretim merkezlerinden birisi haline gelmesini beklerken adım adım küçültülerek adım adım özelleştirme zemininin hazırlandığını görüyoruz. Sivaslının, STK ve Siyasilerin tepkilerine rağmen kararın çıkarak resmileşmesi Sivas'ı ve Sivaslıyı yok saymaktır. Bu yanlıştan mutlaka dönülmelidir" dedi.


"Özelleştirilmek mi isteniyor"


Ballı "TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın tek bir çatı altında toplanması son derece yanlış bir karardır. Buralar üretim yapan gelişmeye açık yerlerdir. Eğer karar mekanizmalarını uzaklaştırırsanız, araya bürokratik engeller koyarsanız ne yazık ki sonuç üretimin azalmasına, kapasitenin azalması ve istihdamın azalmasına neden olacaktır ki bir süre sonrada özelleştirmeye yani satılmaya müsait ortam oluşturacaktır." Şeklinde konuştu.


Resmi gazetede yayınlandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart tarih ve 2186 sayılı kararı ile TÜDEMSAŞ ve diğer kurumların genel müdürlüklerinin kapatılarak işletmeler merkezi Ankara'da kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'ye (TÜRASAŞ) bağlandı. Karar bugün ki resmi gazetede duyuruldu.


1939 yılında kurulmuştu


Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), TCDD'nin kullanmakta olduğu buharlı lokomotif ve yük vagonlarının onarımını amacıyla 1939 yılında "Sivas Cer Atelyesi" adı altında kurulmuştu. 1953 yılından itibaren yük vagonu yapımına geçti. 1958 yılından itibaren de Sivas Demiryolu Fabrikaları adı ile faaliyetini sürdürdü. 1972 yılında ise TÜDEMSAŞ adını aldı. İşletme halen Sivas'ta toplamda 418 bin metre karelik bir alanda. Bin 400'e yakın personeli ile yük vagonu ve yedek parçaları üreterek Dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç ediyor. - SİVAS

Türkiye, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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