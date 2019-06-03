Son Dakika Haberleri: 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar
Son Dakika Güncel Haber

81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

56 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor.

81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini ve uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Erciş ilçesinin Özdemirhanoğlu Caddesi üzerindeki tek katlı toprak dükkanda 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar. 82 yaşındaki babası ve kardeşi ile birlikte geleneksel yöntemlerle üretim yapan Yakup Nalçakar, ilçede ve bölgede de tanınan isimler arasına girdi. Çevre illerde yüzlerce müşterisi bulunduğunu söyleyen Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini belirtti. Çocuklarına da bakır tepside kadayıf yapmayı öğretmeye çalıştığını ve teknolojiye direndiklerini anlatan Nalçakar, "Geleneksel yöntem olunca insanlar daha çok tercih ediyor ve siparişleri yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemle üretilen kadayıf daha sağlıklı oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve fabrikanın aksine daha yavaş dönen malzeme, tam kıvamında kadayıfa dönüşüyor. Dedemden, babamdan öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye de kararlıyım" dedi. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda yangın Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]