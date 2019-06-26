Son Dakika Haberleri: 815 yıllık şifahanede Sağlık Turizmi Çalıştayı
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815 yıllık şifahanede Sağlık Turizmi Çalıştayı

56 dakika önce

Kayseri'de Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlenecek.

815 yıllık şifahanede Sağlık Turizmi Çalıştayı, System.String[]
Kayseri'de Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlenecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kış turizminde söz sahibi olmaya başlayan Kayseri'nin sağlık turizminde de iddialı olacağını belirtti.
Turizmi çeşitlendirme çalışmaları kapsamında sağlık turizmine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 28-29 Haziran'da Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenleyeceklerini kaydetti.
Kayseri'nin Türkiye'nin en kapsamlı hastanelerinden birisi olan Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, diğer kamu hastaneleri ve özel hastaneler ile bölgesine hizmet veren önemli bir sağlık kenti olduğunu aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:
"Sağlık turizminin gelişmesi için bir çalıştay düzenleyeceğiz. Çalıştayımız 28 Haziran'da saat 09.30'da dünyanın ilk tıp fakültesi olarak da bilinen Gevher Nesibe Şifahanesi'nde başlayacak. Şifahane ve bir otelde yapılacak olan çalıştayımıza Sağlık Bakanlığının önemli bürokratları ile sağlık turizmiyle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak. Türkiye ve dünyada sağlık turizmi, Kayseri'nin durumu, devlet destekleri, sağlık turizmi hukuku, termal sağlık turizmi, destinasyon imajı ve markalaşma, gastronomi ve tamamlayıcı alternatif tıp gibi pek çok konu çalıştayda etraflıca ele alınacak. Yapacağımız bu çalışmaların Kayseri'de sağlık turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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