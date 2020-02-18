82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde 82 bin TL'lik aracı sahte para ile satın alan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde 82 bin TL'lik aracı sahte para ile satın alan 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesinde C.A. isimli şahsın adına kayıtlı bulunan 65 plaka sayılı aracı sahte para ile satın alan 4 şahısla ilgili 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda M.Ö., B.D., M.B. ve E.C. isimli şüpheliler satın almış oldukları 65 plaka sayılı araçla kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin araç sahibine verdikleri 82 bin TL'nin yapılan kontrolünde 4 ayrı seri numaralı 816 adet 100 TL'lik banknotların sahte olduğu değerlendirilmiştir. Sahte para ile alınan araç sahibine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca M.B. ve E.C. cumhuriyet savcılığından serbest, M.Ö. ve B.D. ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Gürpınar, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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