82 Milyonu Kucaklama Konusunda Ortak Paydamız Var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu iş birliğinin, bu ittifakın Türkiye'nin geleceği açısından son derece değerli bir çaba olduğunu bütün milletin bilmesi lazım.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Türk halkının sandık başına gideceği yerel seçime hazır olduklarını belirtti.



Pek çok seçime girdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Vatandaş olarak da girdim, siyasetçi olarak da girdim, genel başkan olarak da girdim. Hayatımda bu kadar bel atı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum." ifadelerini kullandı.



Normalde her siyasi partinin seçime girerken düşünce ve projelerini açıkladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Siyaset budur; neyi nasıl yapacağımızı vatandaşa anlatırız ama şimdi bir iftira kampanyası üzerinden bir seçim götürülüyor. Ne kadar bel altı vurulacak, insanları kötüleyecek alan varsa hepsini yaptılar ama tutmuyor. Tutmaz da zaten, niye tutsun, hangi gerekçeyle tutsun. Yazıktır, günahtır. Harcanan zamana, emeğe, kullanılan onca devlet imkanlarına yazıktır, günahtır. İnsanların bulunduğu makama saygı duyulmayacak bir atmosferin yaratılması yazıktır, günahtır. Siz seçim propagandası yapmaya çıkıyorsunuz, eyvallah. Neyi nasıl yapacağınızı anlatın, hayır günün 24 saati ana konu benim; 'Bay Kemal.' Güzel, ben bundan çok memnunum, benim buna bir itirazım yok. İdam sehpaları kurdular benim için; 'İdamını istiyoruz.' Buyurun edin kardeşim. Söyledim, eğer benim idamımla bu memleket düzlüğe çıkacaksa, çiftçi hayatından çok memnun olacaksa, 8 milyon kişi iş bulacaksa vallahi ben hazırım. Olur yapın, memleketin huzuru için yapın bunu. Sonra kalktılar Meral Hanım için hapis tehdidi; 'Efendim senin dokunulmazlığın yok, seni daha rahat hapse atabiliriz.' Seçimle bunların ne ilgisi var. Yerel seçim yapıyoruz, ne ilgisi var?"



Beka tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunarak şunları söyledi:



"Eğer Türkiye'de bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden vardır. 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Almanlar mı, Fransızlar mı, Japonlar mı, Güney Kore mi yönetti? Siz yönettiniz, tek başınıza yönettiniz. Eğer Türkiye'yi bir beka sorunuyla karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın. Bırakın o koltukları, yazıktır günahtır. Farkında bile değiller, Türkiye her şeye rağmen bölgesinin en güçlü ülkesi. Bir devleti yöneten kişi ve ona destek veren, onun sözcüsü, kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıradan, her an sonu gelebilecek bir devletmiş gibi topluma sunuyorlar. Yazıktır, tarihe saygı duymak lazım. Bu ülkenin milli Kurtuluş Savaşı'na saygı duymak lazım. Ne beka sorunu kardeşim, biz bu ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Canımızsa canımızı, malımızsa malımızı veririz. Yeter ki bayrağımız dalgalansın. Biz bunu yaparız."



"İYİ Parti ile iş birliği yaptık, Saadet Partisi ile dirsek temasımız var"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, Saadet Partisi'yle de dirsek temaslarının olduğunu hatırlattı.



Bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadıklarını, Saadet Partisi'ne destek verdiklerini, İYİ Parti'yle de bazı yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkarmadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onlar da bize destek veriyorlar. Bu iş birliğini niçin yapıyoruz? Amacımız ne? Amacımız şu; bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bu ülkede tam anlamıyla bir demokrasi olsun, herkes huzur içinde yaşasın, herkes üretsin, alın teri döksün ve karşılığını alsın, birlik olsun, beraberlik olsun. Bu ülkede adalet, hak, hukuk olsun. Bu ülkede belediye başkanları birilerinin baskısı altında değil, vatandaşın tercihiyle gelen belediye başkanları yaptıkları harcamaların her kuruşunun hesabını vatandaşa versin. Biz bunun için yapıyoruz. Medya bağımsız, özgür olsun. Bir siyasal güç yüzde 95'ini kontrol etmesin, doğruları yazsın medya. Evet eleştiri hakkını da kullansın ama doğruları yazsın. Biz bunun için yapıyoruz. Bu iş birliğinin, bu ittifakın Türkiye'nin geleceği açısından son derece değerli bir çaba olduğunu bütün milletin bilmesi lazım. Evet farklı partileriz biz, evet farklı görüşlerimiz var ama demokrasi konusunda, üretme konusunda, birlikte yaşama konusunda, 82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var ve biz bu ortak paydamızı ne kadar büyütürsek o kadar güzel olacak. Bizim başka bir şey istediğimiz yok.



Bizimle onlar arasındaki temel farklılık şu; bizde büyükşehir belediye başkan adaylarımız toplantılar veya mitinglerden önce çıkar konuşurlar, projelerini anlatırlar. Vatandaş dinler sonra biz çıkar konuşuruz. Onların belediye başkanlarının proje anlatma hakkı yok, izin vermiyorlar, izin yok. Niçin? Efendim, 'Ben belediye başkanı olarak seçilirsem projelerimi Erdoğan anlatacak.' Kim söylüyor? İstanbul gibi devasa bir megapolün belediye başkan adayı söylüyor, eski başbakan söylüyor. 'Projeyi şimdi ben anlatmayayım, Sayın Erdoğan benim projelerimi anlatacak.' İstanbul'u kim yönetecek? İstanbul'u Ankara'dan mı yönetecekler yoksa İstanbul'un belediye başkanı mı İstanbul'u yönetecek?"



"Bu seçimlerde farklı bir strateji izledik"



Hiçbir zaman vatandaşı "Neden şu partiye oy verdin?" diye eleştirmediğini, zaten böyle bir hakkının da olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ama benim istediğim şu; bütün bu karalama kampanyalarına rağmen halkın sağduyusuna, ferasetine güveniyorum. Görüyor sonunda, değerlendiriyor, oturup konuşuyor arkadaşlarıyla. Esnaf da sanayici de muhtar da sivil toplum örgütleri de ziraatçı da çiftçi de herkes oturup bir düşünüyor, konuşuyor, 'Bir şey var burada' diyor. 'İyi insanlar, gidip oyumuzu vereceğiz.' 'Aman vermeyin sakın ha.' Niye vermeyeyim?" değerlendirmesinde bulundu.



Yerel seçimlerin kendine özgü koşulları olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Yerel seçimlerde vatandaş doğrudan doğruya belediye başkanını, hizmetlerini görür, ona tanık olur zaten. Biz bu seçimlerde farklı bir strateji izledik. Çok önemli bir stratejiydi. Bir ilçede başarılı bir CHP'li belediye başkanı var ve başarılıysa, başarısını kanıtlamışsa, bütün belde halkı da 'Evet bu başarılıdır' demişse, bütün siyasi görüşlerin hepsinin ortak görüşü haline gelmişse o belediye başkanını aldık dedik ki 'Sen büyükşehir belediye başkan adayı olacaksın.' Ekrem İmamoğlu böyle oldu. Beylikdüzü'nü pırıl pırıl bir kent haline dönüştürdü, bir kimlik kazandırdı, şimdi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı. Allah'ın izniyle seçilecek, göreceksiniz."



Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş için karalama kampanyaları yapıldığını öne sürerek, "Seçimlere girmek serbest ama seçimi kazanmak yasak. Niçin? Mansur Yavaş seçimi kazanırsa ben başlatmayacağım.' Kim oluyorsun sen? Kendini hukukun üstünde mi görüyorsun? Demokrasinin üstünde mi görüyorsun? Milli iradenin üstünde mi görüyorsun? Mansur Yavaş da Ankara'yı kazanacak, Ankaralılara hizmet edecek, bu kadar basit." diye konuştu.



