Son Dakika Haberleri: 82 milyonun içini sızlatan tokat
Son Dakika 3. Sayfa Haber

82 milyonun içini sızlatan tokat

27 dakika önce

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı.

82 milyonun içini sızlatan tokat, System.String[]

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.


İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere yıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K. ile de tartışarak kavgaya tutuşan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah yeniden gözaltına alındı. Ürdünlü aile ise şüpheliden şikayetçi oldu.


Görüntüler tepki çekti


Öte yandan, olaya ilişkin cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çığ gibi yayıldı. İzleyenlerin yüreğini sızlatan görüntüler, büyük tepki çekti. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından derin dekolteli mini elbiseli paylaşım Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:04:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 82 milyonun içini sızlatan tokat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]