82 Milyonun Yüreği Beraber Atmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını ve kimliğini sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını ve kimliğini sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istediklerini söyledi.



Millet İttifakı'nın, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen ortak mitingine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Aydınlıların, Türkiye'nin bağımsızlığı için çok mücadele verdiğini ve "Kuvayımilliye'nin kaynağı" olduğunu belirtti.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukları birlik olarak aşacağını ifade ederek, "Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadelenin, demokrasi içinde mücadelenin, kendi içinde artıları var. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını, kimliğini sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz, birilerine değil." dedi.



Demokrasi mücadelesi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini ve gerekli dersi vermesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yanlış yapan insana yanlış yaptığını hatırlatmak lazım. Nasıl hatırlatacağız, oylarımızla hatırlatacağız." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 17 yıldır tek başına memleketi yönettiğini, istediği kanunu, kararnameyi çıkarttığını ve istediği kişileri uygun gördüğü yerlere atadığını belirterek, "17 yılın sonunda nasıl olur da bu güzel ülke soğan kuyruğuna mahkum edilir?" sorusunu yöneltti.



"Milliyetçilik vatanseverliktir"



Milliyetçiliğin farkı bir şey olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milliyetçilik vatanseverliktir, milliyetçilik bayrağa bağlılıktır, milliyetçilik hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istemektir. Milliyetçilik 82 milyon kişinin tasada ve kıvançta beraber olması demektir. Rahmetli Ecevit, 'biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, afyon tarlalarına yazdık' diyordu. Papazı serbest bıraktılar. Kimin talimatıyla? Trump'ın isteği üzerine. Bu mudur milliyetçilik? Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim, milliyetçilik kim. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının atlına alıyordun, şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyorsun."



"Elinizi vicdanınıza koyun"



Kılıçdaroğlu, partisinden belediye başkanı seçilenlerden, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklamasını ve harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermesini istediğini kaydetti.



Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Fakir aile varsa elektrik, su, doğal gaz parasını düşüreceksin. O ailenin, açlık sınırının altında olan hayat standardını en az 2 bin 900 liraya çıkaracaksın. Çünkü açlık sınırı 2 bin 900 lira. Binlerce insan var şu anda çöplerden geçinen. Altı milyon kişi sokak ekonomisinden geçiniyor. Aileleriyle beraber 23-24 milyon kişi. 17 yıldır bu memleketi yönetenler, Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Düşünerek sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun, memleket bizim memleketimiz. Bayrak bizim bayrağımız, ülke bizim ülkemiz, insanlarımız çalışkan. İster doğuda ister batıda ister kuzeyde ister güneyde 82 milyonumuzun yüreği beraber atmalı. 82 milyon insan bu ülkenin güzelliği için mücadele etmeli. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bu çocuğun açlığı hepimizin ortak sorunu olmalı."



Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Aydın belediye başkan adaylarını tanıttı ve vatandaşlara karanfil attı.



Mitingin ardından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Adayı Özlem Çerçioğlu, parti otobüsünden vatandaşı selamladı.

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