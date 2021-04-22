82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı - Son Dakika

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İSTANBUL - 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 22 Nisan saat 19.00 ile 26 Nisan saat 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyuruldu. Buna göre, bu tarihlerde kısıtlamadan muaf olmayanların haricindeki vatandaşlar toplam 82 saat boyunca evlerinde kalacak. Kısıtlama öncesi dışarıda kalmak istemeyen birçok vatandaş da evlerine dönmek için özel ya da toplu taşıma araçlarına yöneldi. 82 saatlik kısıtlamaya kısa bir süre kala, trafiğe katılan vatandaşlar araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da trafik, yoğunluk haritasına göre yüzde 78 seviyesine ulaştı.