82 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

82 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

26.04.2021 07:41
82 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAKoranavirüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Koranavirüs tedbirleri kapsamında  82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu  saat 07.40 itibariyle yüzde 30'u gördü.

Görüntü dökümü: ------------------15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü-Trafikten görüntü-Genel ve detay görüntüler


15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cengiz Çoban, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 82 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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