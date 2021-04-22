82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Taksim Meydanı yine turistlere kaldı - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yoğunluğun azaldığı İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı yine turistlere kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün 19: 00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda vatandaşların evlerine çekildiği görülürken kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Polis ekipleri kısıtlamadaki ihlallerin önüne geçmek için cadde giriş ve çıkışlarını kapatarak pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL