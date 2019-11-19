Son Dakika Haberleri: 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

İzmir'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi de var.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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