82 ülkeden 4 bin DEAŞ'lının listesi Türkiye'de

MİT ve Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün geçen hafta gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın arşivinin ele geçirildiği öğrenildi. Tarsus ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ üyesinin adresinde yapılan aramalarda, binlerce klasör ve dijital verilerde, 82 ülkeden yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin listesi ele geçirildi.

DHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 2015 yılı sonrasına ait olduğu belirlenen örgüt listesinde, 'emir' olarak adlandırılan çok sayıda sözde üst düzey teröristin isminin de yer aldığı belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın arşivi olarak nitelendirilen listedeki isimlerin, çoğunlukla yabancı teröristler olduğu tespit edildi. Listedeki isimlerden bir kısmının halen Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet sürdürdüğü belirtilirken, yakalanan ve cezaevinde olan örgüt üyelerinin isimlerinin de yer aldığı kaydedildi.

Fırat 'ın doğusuna düzenlenen ' Barış Pınarı Harekatı ' sırasında terör örgütü YPG , kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte yürüttüğü harekatı engellemek için DEAŞ'lı teröristleri kullandı. Cezaevlerinden kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı, TSK ve SMO güçlerine teslim oldu. Geri kalan teröristlerin bir kısmının gizlendiği, bir kısmının ise ülkelerine dönmek için çabaladığı değerlendirmeleri yapıldı. TSK, emniyet ve MİT koordinesinde, üst seviyede güvenlik önlemleri alındı. Suriye'de, sınır hattında ve Türkiye 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik istihbari ve önleyici operasyonlar yapıldı. Çok sayıda terörist ele geçirildi. Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar hakkında Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde soruşturmalar açıldı. Türk uyruklu olanlar ise Türkiye'ye gönderildi.

DEAŞ'TA SON ÇIRPINIŞLAR

Güvenlik kaynakları, teröristlerin, örgütün elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası yeni sözde liderlerinin etkisiyle kontrolsüz hareketlerde bulunduklarını belirtti. Kaynaklar, örgüt üyelerinin çoğunda terör örgütü DEAŞ'ın dağılacağı düşüncesinin yaygın olduğunu söyledi. Suriye'deki DEAŞ'lı bazı teröristlerin kaçma girişiminde bulunduğu, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı, sınır kontrolleriyle örgüte fırsat verilmediği belirtildi. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle diğer örgüt üyelerine yönelik operasyonlar yapıldığını belirten güvenlik kaynakları, çok sayıda sözde üst düzey terör örgütü DEAŞ mensubunun da yakalandığı bilgisini paylaştı.