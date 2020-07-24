82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi - Son Dakika

82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi

Bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için yurdun birçok yerinden vatandaşlar tarihi yarımadaya akın etti.

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Bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için yurdun birçok yerinden vatandaşlar tarihi yarımadaya akın etti. 82 yaşındaki Mustafa Amca, Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek Ayasofya hayalini gerçekleştirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aranın ardından ibadete açılacak. Ayasofya'da yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar yurdun çeşitli yerlerinden sabahın erken saatlerinde tarihi yarımadaya geldi. 82 yaşındaki Mustafa Güdül de yaşına aldırış etmeden Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek cami avlusunda beklemeye başladı. En büyük hayalinin Ayasofya'da namaz kılmak olduğunu söyleyen Mustafa Amca, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye birtakım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi" dedi.

"Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk"

Ayasofya'nın ibadete açılması ile Cuma namazını kılmak için Samsun'dan geldiğini söyleyen Güdül, "Samsun'dan geliyorum. Gençliğimizden Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye birtakım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi. Artık 82 yaşında zincirler kırıldı. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Dün geldim sabah da buraya geldim" diye konuştu. - İSTANBUL

Ayasofya Camii, Ayasofya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi - Son Dakika
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