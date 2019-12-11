82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika

82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini gerçekleştiriyor

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşayan, 3 çocuk, 7 torun sahibi Sıdtık Budak (82), yoksulluk nedeniyle okula gidemeyince okuma ve yazma öğrenemedi.

82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini gerçekleştiriyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşayan, 3 çocuk, 7 torun sahibi Sıdtık Budak (82), yoksulluk nedeniyle okula gidemeyince okuma ve yazma öğrenemedi. Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa yazılan Sıdtık Budak, haftanın iki günü defter, kitap ve kalemlerinin bulunduğu sırtındaki çantasıyla evinden çıkıp okula gidiyor ve tüm dikkatiyle dinlediği derste okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Kozlu Merkez Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Sıdtık Budak, yoksulluk nedeniyle çocuk yaşta çalışmaya başladı. Maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen Budak'in içindeki eğitim aşkı ise hiç sönmedi. 3 çocuğunu okutan budak, torunlarının da eğitimlerini takip etmeye başladı. Bu sırada Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin okuma seferberliği kapsamında kurs açtığını öğrenen Budak, geçen yıl kursa başvurdu. Kurs için okul çantası, defter, kitap ve kalem alan Budak, okula başlayan çocukların yaşadığı heyecanla Atilla İlkokulu'ndaki kursa gitmeye başladı. Haftanın iki günü sırtındaki çantayla öğrencilerin arasında okula gidip gelen Budak, ilk yılında okuma ve yazmayı büyük ölçüde öğrendi. Budak, şimdi kursun ikinci kademesine katılarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Derslerini hiç aksatmayan Budak, azmiyle herkese örnek oluyor.

'NE ÖĞRENİRSEM KAR BENİM İÇİN'

Sıdtık Budak, çocukluğunda okula gitmeyi çok istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemediğini söyledi. Şimdi çocukluktan içinde kalan okuma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Budak, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ise çalışmaktan ve çocukların istikbali için zaman ayıramadım. Onlar okudu.  Bilim güzel bir şeydir. Bilim her şeydir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Atalarımız çok doğru demiş. Ne öğrenirsem kar benim için. Öğretmenim çok babacan. Harfi harfine öğretiyor. Teşekkür ediyorum ona. Okuyorum, okumaya çalışıyorum. Kendi işimi görecek kadar öğrenmek yeter bize. 80-90 yaşında imtihanlara girenler var. Benim hedefim ise yok. Okumayı öğrensem yeter bana. Diploma vermeseler de olur. Yeter ki bir bilgi sahibi olayım. Ömür su gibi akıp gidiyor. Ne ekersen onu biçersin. Çantamı atıyorum sırtıma, geliyorum okula. Şimdiki imkanların kıymetini bilmiyoruz. İnsanlar okusunlar. Zararın neresinden dönersen kardır. Öğrensinler, ayıp değil. Bize bu imkanları sunanlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin."

'GENÇLERE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİYORUZ'

Öğretmen Sefer Kurnalı ise öğrencisi Sıdtık Budak'ın isteği ve azmiyle diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Kısa sürede okuma ve yazmayı söktüğünü anlatan Kurnalı, "Sıdtık amcamız çok istekli ve çok heyecanlı. Buraya isteyerek geliyor ve burada gayet eğlenceli hoş bir zaman geçiriyoruz. Artık gazetesini okuyabiliyor, bulmacalarını çözebiliyor. Kendisiyle okulumuz adına, mahallemiz adına gurur duyuyoruz. Tüm gençlere kendisini örnek olarak gösteriyoruz. Hayatında başarılar diliyoruz" dedi.


Torun, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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