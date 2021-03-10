ANKARA 82 yaşında her gün sokak köpeklerini besliyor - Son Dakika

82 yaşında her gün sokak köpeklerini besliyor

ANKARA'da emekli eczacı Erten O. (82) ilerlemiş yaşı ve baston yardımıyla güçlükle yürümesine rağmen her gün sokak hayvanlarını mama ile besliyor. Erten O, köpeklerin sevgisi ve sadakatinin kendisini ayakta tuttuğunu ve iyileştirdiğini söyledi.

Çankaya'da İlkbahar mahallesinde oturan emekli eczacı Erten O, 10 yıl önce mahallenin yakınındaki boş arazide bulunan sokak köpeklerini beslemeye başladı. Erden O., her gün aldığı 10 kilo mamayı kendi kullandığı otomobil ile sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeye götürüyor. Erten O, bastonuyla güçlükle yürümesine rağmen aracın bagajından aldığı mamalarla köpekleri besliyor, yaşam alanlarını iyileştirmeye çalışıyor. Köpeklerin kısırlaştırma işlemini de kendi imkanları ile gerçekleştiren Erten O, 15 köpeğin tüm bakımları ile ilgileniyor.

'HASTA GELİYORUM, İYİLEŞMİŞ OLARAK DÖNÜYORUM'

Erten O,10 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "İlk başladığımda tecrübesizdim. O zamanlar kısırlaştırsaydım bu kadar çoğalmazdı. Kısırlaştırmaya başladım ve tek başıma tutamadığım için belediye ekiplerinden yardım istiyordum. Yapabildikçe yapıyorum. Ben bunu iş olsun, reklam olsun diye yapmıyorum. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Çok seviyorum. Dediğim gibi ben buraya hasta geliyorum, iyileşmiş olarak eve dönüyorum. Onların sevgileri, sadakatleri beni ayakta tutuyor, hayata bağlıyor. Ruhum besleniyor. O kadar huzurlu oluyorum ki, anlatamam size. Onların karnı doyunca benim karnım doymuş oluyor" dedi.

'ONLAR DA ALIŞTI DÜZENE'

İnsanların rahatsız olmaması için akşam saatlerinde besleme yaptığını; fakat yasaklar sebebiyle artık öğlen geldiğini belirten Erten O, "Yasaklı olduğumuz için saat 10.00 ile 13.00 arası dışarı çıkabiliyorduk. İznimiz bu kadardı. Ben de alıştım. Onlar da alıştı o düzene. Normalde akşam geliyordum. Ben gelince beni korudukları için herkes rahatsız olmasın diye saat 21.00'da falan geliyordum. Orada saat 09.00'dan 23.00'a kadar onları besliyordum. Sırf insanlar rahatsız olmasın, şikayet edilerek öldürülmesin, zehirlenmesin hayvanlar diye. Artık herkes de beni tanıyor" diye konuştu.