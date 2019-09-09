Son Dakika Haberleri: 82 yaşında İslamiyeti seçti
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82 yaşında İslamiyeti seçti

13 dakika önce

Alman vatandaşı 82 yaşındaki Karl Heinz Ernst Schnee, İslamiyeti seçti.

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Alman vatandaşı 82 yaşındaki Karl Heinz Ernst Schnee, İslamiyeti seçti.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir Kırşehir'de yaşayan Schnee, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak isteğini iletti.

Müracaatı değerlendirilen Schnee için Kırşehir Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Şehadet getirerek Müslüman olan Schnee, uzun bir araştırma döneminden sonra böyle bir kararı aldığını ifade etti.

Müftü Mehmet Yaman da Schnee'yi tebrik ederek, hayırlı ve mübarek olması temennisinde bulundu.

Kelimeyi şehadeti gönülden söylemenin önemine işaret eden Yaman, "Şimdi bu cümleyi söylemekle yeniden doğmuş gibi tertemiz oldunuz, geçmiş günahlardan arındınız." dedi.

Yaman, Schnee'ye Kur'an-ı Kerim'in Almanca meali ve ilmihal hediye etti.

Fabian Ernst, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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