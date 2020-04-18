82 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Arıkan, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisi devam ediyor. 2 Nisan günü yaşadığı Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki evinde yüksek ateş nedeniyle sağlık görevlilerine başvuran Mustafa Arıkan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkan'a yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı ve hemen tedaviye alındı. Arıkan'ın diğer aile bireylerinin ise testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Tedaviye alınan Mustafa Arıkan yaklaşık 15 günün ardından koronavirüs hastalığını atlatarak taburcu oldu. Evine getirilen ve istirahata çekilen Arıkan, "Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.