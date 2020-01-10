82 yaşında yeniden görmeye başlayınca çocuklar gibi sevindi - Son Dakika

Manisa'da geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorluk çeken, göz tansiyonu rahatsızlığıyla da görme yetisini kaybeden 82 yaşındaki Mehmet Aşuk, tek gözüyle yeniden görmeye başlayınca çocuklar gibi mutlu oldu.

Soma ilçesinde oğlunun yanında yaşayan Aşuk, yaklaşık 16 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle sol tarafını tamamen kullanamaz hale geldi. Yürümekte zorluk çeken Aşuk, bir müddet sonra sağ gözünü de göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle kaybetti.

Tekerlekli sandalyede ve tek gözüyle hayatını sürdüren Aşuk, yaklaşık 10 gün önce de gören sol gözü tamamen karardı.

Oğlu Ayhan Aşuk tarafından Manisa'daki bir hastaneye götürülen Mehmet Aşuk'un sol gözüne de göz tansiyonu teşhisi konuldu ve sinirlerin çok tahrip olması nedeniyle tedavisinin de zor olduğu belirtildi.

Aile yakınlarının yönlendirmesiyle Antalya'yadaki bir özel hastaneye başvuran Aşuk, Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Neşe Erten'e muayene olduktan sonra aynı gün ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalan Aşuk, ertesi gün normal servise alınarak, büyük bir heyecanla gözlerinin açılmasını bekledi. Gözlerindeki sargılar çıkarılınca önce ışığı, ardından bulanık da olsa doktoru ve iki oğlunu gören Aşuk, gülmeye başladı ve mutluluğunu iki oğluna, doktor Erten'e sarılarak gösterdi.

Yeniden görmeye başlayan Aşuk, bir gün sabah kalktığında her yerin karanlık olduğunu, gündüz olup olmadığını anlayamadığını söyledi.

Torunlarının yanına gelmesiyle görme duyusunu kaybettiğini anlatan Aşuk, "Dünyam yıkıldı. 'yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur' diye düşündüm." dedi.

Gözünün açılacağını hiç ummadığını aktaran Aşuk, "Diğer gözümü de aynı hastalıktan kaybettim. Bu gözümün de hiç açılmayacağını zannettim. Ameliyata girdiğimde de umudum yoktu ama sargılar açılınca, ışığı görünce çocuklar gibi sevindim. Allah razı olsun, çok şükür görüyorum. Hayata yeniden bağlandım." diye konuştu.

"Kendisini mutlu eden bir görmesi olacak"

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Erten de hasta ilk geldiğinde görme merkezindeki damarların tıkandığı ve gözde ileri evrede göz tansiyonu tespit ettiklerini söyledi.

Ayrıca daha önce katarakt ameliyatı olan hastanın gözündeki merceğin de aşağıya kaydığını dile getiren Erten, cerrahi bir yöntemle görme umudunun olabileceğini aileyle paylaştığını kaydetti.

Zor ve riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Erten, "Güzel bir ameliyat geçti, merceği yerine koyduk, göz arkasına üç delikten girdik, tıkanan damarlarla ilgili bazı girişimlerde bulunduk. Yoğun bakımdan da güzel uyandı, ertesi gün bizi seçiyordu, bugün de renkleri ayırt etmeye başladı. Hastanın kötü olmayan yani kendisini mutlu eden bir görmesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.