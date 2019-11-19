Son Dakika Haberleri: 82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü
Son Dakika 3. Sayfa 82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü - Son Dakika

82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü

6 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam, ahırının önünde kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam, ahırının önünde kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Delice ilçesine bağlı Arbışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem verdikten sonra ahırın önüne çıkan Bünyamin İş (82), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Köylüler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma olayla ilgili olarak soruşma başlattı. - KIRIKKALE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
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