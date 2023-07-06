82 yaşındaki adam sırtında bıçakla ambulans bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
82 yaşındaki adam sırtında bıçakla ambulans bekledi

82 yaşındaki adam sırtında bıçakla ambulans bekledi

06.07.2023 13:33

Afyonkarahisar'da evinde sırtında bıçaklanan 82 yaşındaki adam, sırtındaki bıçakla sokağa çıkarak ambulans bekledi. Vatandaşlar tarafından bulunan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da evinde sırtında bıçaklanan 82 yaşındaki adam sokağa çıkıp sırtındaki bıçakla ambulans bekledi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bademli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşlı bir adamı sırtında bıçakla gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, önce yaşlı adamı buldukları bir sandalyeye oturttu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaşlı adamı ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. İsminin S.Ç. ve yaşının 82 olduğunu söyleyen şahıs, ifadesinde, çarşıda tanıştığı ve yabancı uyruklu olduğunu söylediği, ismini bilmediği kadın ile evlenme konusunda konuştuğunu ve birlikte kendi evine gittiğini söyledi. S.Ç., kadın ile aralarında daha sonra tartışma çıktığını ve kadının meyve bıçağını sırtına bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 82 yaşındaki adam sırtında bıçakla ambulans bekledi - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
13:37 Arda Güler, Real Madrid'de! İşte dünyanın takip edeceği imza töreninin günü ve saati
13:28 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı
13:23 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun yasaklı madde kullanımı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
13:02 Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyareti! En çok oy aldığı 2 ile gidecek
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: 82 yaşındaki adam sırtında bıçakla ambulans bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement