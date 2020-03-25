82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel 82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı

11 dakika önce

82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 82 yaşındaki Fikret Altay, 65 yaş üstündeki vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 82 yaşındaki Fikret Altay, 65 yaş üstündeki vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşayan Fikret Altay, evde kalarak uygulamaya destek verdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Altay, yaşlılara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Evde kalarak torunlarına tecrübelerini anlattığını ifade eden Altay, "Devletin kanununa uyunuz. Ben 82 yaşındayım turp gibiyim. Çünkü ben evden çıkmıyorum. İnşallah bu virüs yakın biter, bu işlerde gelir geçer. Herkese dua ediyoruz" dedi. Evden çıkmaya ninelerde Türkiye dua ettiklerini söyledi.

Öte yandan Tokatlı esnaf Mustafa Kahraman'ın eldivenine yazdığı 'Can sıkıntısı boğularak ölmekten iyidir. Evinde kal, Türkiye" çağrısı dikkat çekti.

82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı

Tokat, Altay, Zile, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26 Kaynak: İHA

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