82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor - Son Dakika

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor

İSTANBUL - Maltepe 'de evi olmayan engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor. Korona virüsü salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karakaya "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" diye konuştu.

Maltepe'de yaşlı ve engelli annesi ile oğlu, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobil içerisinde kalıyor. Korona virüsü salgınında bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında hayatı arabaya sığdıran yaşlı anne ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor. Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı." diye konuştu.

"Hayatı eve değil, arabaya sığdırdık çok zor durumdayız yardım edin"

Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan "Arabada kalmamızın sebebi şu geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi kaldığımız eve ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık sen bekarsın dediler. Annen engelli dediler evimizi batırır dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde' de 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar elimizde biriktirdiğimiz bir para vardı. Bu aracında motoru bitik elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç bakımını ben üstlendim. Korona virüsünden dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 50 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum" diye konuştu