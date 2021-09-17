Son dakika: 82 YAŞINDAKİ HASTA, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

MALATYA'nın Darende ilçesinde, solunum yetmezliği bulunan Mukaddes Çiftçi (82), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde yaşayan Mukaddes Çiftçi, öğle saatlerinde, nefes darlığı şikayetiyle 112'den yardım istedi. Bunun üzerine, tedavisinin yapılması için Çiftçi'nin Malatya'ya sevkine karar verildi. 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Mukaddes Çiftçi, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.