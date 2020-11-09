82 yaşındaki kadın evde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 82 yaşındaki kadın evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle İnevler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Fatma Belek'ten haber alamayan yakınları içeri girdi. Fatma Belek'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Fatma Belek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı. - KAYSERİ