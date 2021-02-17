82 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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82 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

17.02.2021 11:35
82 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

EDİRNE'nin Karaağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Çelik(82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Karaağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Çelik(82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, Karaağaç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Çelik'in çocukları dün saat 21.00 sıralarında Çelik'in evindeki sobayı yakarak, evlerine gitti. Sabah saatlerinde ise evden dumanların yükseldiğini görenler, içeriye girdiklerinde Fatma Çelik'in yanmış cansız bedenini buldu. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine gelerek, çalışmaları inceledi.

Yapılan incelemede Fatma Çelik'in, alevlerin sıçradığı battaniyenin tutuşması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in komşusu  Erkan Kırkgit, dumanları görence eve girdiği belirterek, "İçeriye girdiğimde Fatma Çelik ölmüştü. Ben de yangın söndürme tüpüyle söndürmek için geldim ama yangın sönmüş o da ölmüştü" dedi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için evde incelemede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Fatma Çelik, Yangın, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 82 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

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