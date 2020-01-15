82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika

82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

6 saat önce

Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve yılın yarısını Türkiye'de geçiren 82 yaşındaki Kadriye Gümüş, 2 yılda 30 tekerlekli sandalyeyi belediyeye bağışlayarak engellilerin kullanımında tahsis edilmesini istedi.

82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı, System.String[]

Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve yılın yarısını Türkiye'de geçiren 82 yaşındaki Kadriye Gümüş, 2 yılda 30 tekerlekli sandalyeyi belediyeye bağışlayarak engellilerin kullanımında tahsis edilmesini istedi.


Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve yılın yarısını Türkiye'de yaşayarak geçiren Kadriye Gümüş kendisini yardım faaliyetlerine adadı. 82 yaşındaki 6 çocuk annesi Gümüş, son iki yılda 30 tekerlekli sandalyeyi Darıca Belediyesi'ne bağışlayarak engellilerin kullanımına sunulmasını istedi. Emekli maaşı ile geçimini sürdüren Kadriye Gümüş, son 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi'ne bağışladı. İlçede yaşayan engellilerin kullanımına sunulmak üzere tekerlekli sandalyeleri bağışlayan Gümüş, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. 82 yaşındaki Gümüş'ü makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye teyzenin elini öperek kendisine plaket verdi.


"Elinden gelen yardım yapsın"


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kadriye Gümüş, "1974 yılında oraya gittim. Hollanda'da çalıştım, orada emekli oldum. 1998'de İstanbul'a geldim. Benim eşim devlet demir yollarında çalışıyordu. Bende fabrikalarda çalıştım. Her şeyi yaptık. 6 ayda bir Türkiye'ye geliyorum. Burada kalıyorum. Ali efendiye beni belediyeye götür dedim. Beni götürdü. Geçen sene 14 tane tekerlekli sandalye verdim. Bu yılda 16 tane verdim. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bir kişiyim. Aylığım yüksek değil. Bizim bir maaşımız var. Elinden gelen yardım yapsın. Ben 30 aldıysam, onlarda 5 alsınlar. Allah ne kısmet ettiyse yardım etsinler" dedi. - KOCAELİ

Hollanda, Türkiye, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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