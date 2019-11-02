82 yaşındaki kişi ölü bulundu

Düzce'de 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Burhaniye Mahallesi Sıhhiye Sokak'taki iki katlı müstakil evin zemin katında ikamet eden 82 yaşındaki Özer Özoğlu'ndan bir haftadır haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin penceresini sökerek girdikleri evde Özoğlu'nun cansız bedenini gördü.

Özoğlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.