Son Dakika › Güncel › 82 yaşındaki koronavirüs hastası, Atabarı müziği ve alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
82 yaşındaki koronavirüs hastası, Atabarı müziği ve alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
ARTVİN'de, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Y.K. (82), yöresel Atabarı ezgisi eşliğinde, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
ARTVİN'de, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Y.K. (82), yöresel Atabarı ezgisi eşliğinde, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Artvin'deki devlet hastanesinde, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alınan Y.K., 12 gün sonra iyileşince taburcu olmasına karar verildi. Hastanedeki işlemleri bugün tamamlanan Y.K., sağlık çalışanlarının alkışları arasında odasından çıktı. Bu sırada yöresel Atabarı müziği de çalındı. Mutlu olan Y.K., kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür edip, hastaneden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:33 Kaynak: DHA
Son Dakika FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı