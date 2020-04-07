82 yaşındaki koronavirüs hastası, Atabarı müziği ve alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

ARTVİN'de, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Y.K. (82), yöresel Atabarı ezgisi eşliğinde, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Artvin'deki devlet hastanesinde, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alınan Y.K., 12 gün sonra iyileşince taburcu olmasına karar verildi. Hastanedeki işlemleri bugün tamamlanan Y.K., sağlık çalışanlarının alkışları arasında odasından çıktı. Bu sırada yöresel Atabarı müziği de çalındı. Mutlu olan Y.K., kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür edip, hastaneden ayrıldı.