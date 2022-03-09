82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: "Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun" - Son Dakika
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82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: "Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun"

09.03.2022 00:07

82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: "Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun" "Erkekler, kadınlara şiddet uygulamayın, kadınlar dünya çiçeğidir" Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınla Günü'nün simgelerinden biri olan 82 yaşındaki lastik...

82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: "Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun"

"Erkekler, kadınlara şiddet uygulamayın, kadınlar dünya çiçeğidir"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınla Günü'nün simgelerinden biri olan 82 yaşındaki lastik tamircisi Vesile Nine, şu günlerde hasta olduğu için en sevdiği iş olan lastik tamirciliğini yapamazken, bu yıl da kadınlara çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmemeleri ve meslek sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Sandıklı ilçesinde yaptığı lastik tamirciliği mesleği ile tanınan Vesile Akın, bu yıl da 8 Mart'ın simgelerinden birisi oldu. İhlas Haber Ajansı muhabirine ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen konuşan 82 yaşındaki Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara muhakkak üretmeleri gerektiği öğüdü vererek, "Kadınlar her zaman meslek öğrenin. Kullandığınız araçların altına krikoyu koyun lastiği sökün. Ehliyet aldınız, ama o işin de ehliyetini alın" dedi.

Kadına uygulanan şiddetin son bulmasını da dileyen Akın, sadece kadınlara değil erkeklere de öğüt vererek, "Kadınlara şiddet etmeyin, kadınlar dünya çiçeğidir. Kadınlarsız yaşayamazsınız, kadınlara eziyet etmeyin, onlar başınızı tacı, çoluğunuz çocuğunuz anası" diye konuştu.

Öte yandan şu günlerde hasta olduğunu belirten Vesile Nine, yıllarca yaptığı ve çok sevdiği lastik tamirciliği mesleğine

bir an önce dönmek istediğini anlattı.

82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun
82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun
82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun

YORUMLAR
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Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak 82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt 82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt

Karahisar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt: 'Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun' - Son Dakika


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