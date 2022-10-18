Son dakika 3. sayfa: Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı

18.10.2022 23:44

Son dakika habere göre Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı

82 yaşındaki kadın sürücü aracını park etmek isterken fren yerine gaza basıp restoran önünde oturan müşterilerin arasına daldı

Aracın kontrolünü tamamen kaybeden sürücü yolun karşısındaki başka bir restorana çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde evin önüne park etmek istediği aracının kontrolünü kaybeden 82 yaşındaki sürücü kaldırıma çıkıp aynı zamanda mülk sahibi olduğu restorana daldı. Aracın kontrolünü sağlayamayan kadın yolun karşısına kadar geçip başka bir işyerine çarparak durabildi. 3 kişinin yaraladığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zülfiye Y. aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kırdı ve bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişinin oturduğu masada bulunan müşterilerden ismi belirlenemeyen 2 kişiyi

yaralandı. Kaza sonrası ise ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşında ki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Restoran sahibi Selçuk Şaşmaz, " Ben pide pişirirken bir araç bizim dükkana doğru geldi. Kendisi dükkan sahibi olur. O anda dışarıda oturanlar vardı. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaralılar var. Kaldırımdan geldi arabalara motorlara vurarak karşıya geçti. Masada oturanlar vardı bebeğe vurdu ama Allah'tan bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı ucuz kurtuldu çok şükür" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Fren yerine gaza basan kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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