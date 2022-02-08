82 YAŞINDAKİ YAMAN, 72 GÜNLÜK YOĞUN BAKIM MÜCADELESİNİ KAZANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Çaysimav köyünde yaşayan 82 yaşındaki İsmail Yaman, 72 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Covid-19'u yendi. İzmir'deki Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuşan Yaman, "Yoktan var olmuş gibiyim. İkinci bir yaşama başladım" dedi.

Simav'ın Çaysimav köyünde yaşayan evli, 5 çocuk ve 9 torun sahibi Covid-19'a yakalanan İsmail Yaman 72 günü yoğun bakımda olmak üzere 79 gün süren mücadele sonrası hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor. İzmir'deki Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzm. Dr. Sevil Bümen, Uzm. Dr. İlhan Bahar ve Uzm. Dr. Melike Kazancı Ersoy tarafından tedavi edilen Yaman, iyileştikten sonra ikinci yaşamına başladığını dile getirdi. Hastaneye Acil Servis'ten giriş yaptıktan sonrasını hatırlamadığını ifade eden İsmail Yaman, "Oğlum İzmir'de yaşıyor. Benim sesimi beğenmedi, baba sen hastasın, dedi. Beni gelip aldı. Bu hastanede acile geldik. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime gelince konuşamadım. Son 15 gündür konuşabiliyorum" dedi.

'İKİNCİ KEZ HAYATA GELMİŞ GİBİYİM'

Pandemi başladığı günden bu yana tedbirlere uyduğunu ve 3 aşı yaptırdığını anlatan Yaman, "En büyük tehlike bu hastalıktı benim için. Maske, mesafeyi kimse elden bırakmasın. Doktorlarım sayesinde iyileştim. Onlarla beraber bu işi atlattık. Böylece hayatta kaldım. Şimdiye çoktan gitmiştim. İkinci kez hayata gelmiş gibiyim. Yataktan kalktığımda nefes darlığı başlıyor. 3 aşı oldum ama kimse 'ben nasılsa aşılıyım' deyip 'bana hastalık gelmez' demesin. Yoktan var olmuş gibiyim. İkinci bir yaşama başladım" ifadelerini kullandı.

'KAYBETMEKTEN KORKTUK'

İsmail Yaman'ın kızı Semra Bakir (45) de yaklaşık 2.5ay süresince babasını kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, "Babama ve anneme Covid-19 konusunda dikkatli olmaları gerektiğini sık sık söylüyorduk. Köyde komşularına gidip gelmek yerine izole kalmaları gerektiğini de anlatıyorduk. Tüm bu uyarıları dikkate almaya çalıştılar ama virüsü nereden aldıklarını bilmiyoruz. Hastaneye yattı. En son entübe olduğunu duyduk. Babamın öleceğini düşünmeye başlamıştık ama bir anda şansı döndü. Nihayet bugünlere geldik" dedi.

FİZYOTERAPİ DESTEĞİ ALIYOR

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Melike Kazancı Ersoy da hastaları İsmail Yaman'ın genel durumunun oldukça iyi olduğunu ifade ederek aşılı olması sayesinde bugünlere geldiğini belirtti. Ek hastalıkların Covid-19 tedavisinde hayati tehlikelere neden olabildiğini söyleyen Dr. Ersoy, "Ek hastalıklar yatış süresini uzatıyor. Hastamızın yaşı olmasına rağmen ek hastalıklarının olmaması nedeniyle süreci daha iyi geçirdi. Oksijen ihtiyacı çok azaldı. Evinde de bir süre oksijen kullandıktan sonra oksijensiz günlerine devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah çok çabuk iyileşecek. Yoğun bakımda uzun yatmış olması nedeniyle günlük yaşamında bazı zorluklarla karşılaşabilir. Uzun süre yürümediği için fizyoterapi desteğine başladık. Durumu daha iyiye gidecek" diye konuştu.