82 yıllık adliye yeni yerine taşındı - Son Dakika
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82 yıllık adliye yeni yerine taşındı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1938 yılından bu yana kullanmakta olan adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

82 yıllık adliye yeni yerine taşındı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1938 yılından bu yana kullanmakta olan adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.


Adliye binasının taşınması öncesi Yenişehir Kaymakamlığı tarafından veda kokteyli verildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, yeni adliyeye destek verenlere teşekkür etti. Başsavcı İnanç, "Dile kolay, tam 80 yılı aşkın bir süredir, Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde misafirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız" dedi.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, belediye olarak kendilerinden talepte bulunan kamu kurumlarına destek vermeye çalıştıklarını vurguladı. Başkan Aydın, "Ayrılıklar hüzünlü olur, ama böyle ayrılıklara can kurban. Adliyemizin çalışmaları çok daha iyi olacak. Yer darlığı yüzünden 2-3 hakim aynı odada görev yapıyordu. Yeni yerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.


Kaymakam Suat Seyitoğlu ise, "Hem hüzünlüyüz, hem sevinçliyiz. Uzun yıllardır acı ve tatlı hatıralar bu koridorlarda yaşandı. Ne mahkumiyet alanlar olmuş, ne barışlar sağlanmıştır. Yenişehir'de 3 yıldır görev yapıyorum. Uyum içinde bir çalışma yürüttük. Adliyemiz daha modern, daha verimli bir hizmet verecek. Adalet mülkün temelidir. Adaleti tesis etmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.


Adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak. - BURSA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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