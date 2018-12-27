82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor

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Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı

Üniversitenin Düzenlediği Festivalde Bazı Öğrenciler İlk Kez Hamsi Yedi