822 YILLIK BÜĞDÜZ MESCİDİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI - Son Dakika
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822 YILLIK BÜĞDÜZ MESCİDİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI

26.09.2022 11:47

TOKAT'ın en eski mescitlerinden olan ve Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 822 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları tamamlandı.

TOKAT'ın en eski mescitlerinden olan ve Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 822 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tokat- Sivas karayolunun 35'nci kilometresinde yer alan ve 1200 yılında yapıldığı bilinen Selçuklu eseri olan Büğdüz Mescidi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restorasyona alındı. Aradan geçen 2 yılın ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan mescit aslına uygun olarak hizmet verecek. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, restorasyonu tamamlanan mescit ile ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Vali Hatipoğlu, Anadolu Selçuklularından günümüze kadar miras kalan ancak biraz harabe hale dönmüş olan Büğdüz Mescidi'ni Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün kontrolünde onardık. Hizmete açılma süreci devam ediyor. Şu an oradan geçen vatandaşlarımız seccadeleriyle namaz kılabiliyor. Ancak biz çok kısa zamanda gerekli hazırlıklarını yaparak mescidimizi ibadete açmış olacağız. Anadolu'nun her tarafından bulunan ve bizim aynı zamanda geleneksel köklerimiz olan bu coğrafyada yaşamımızın izleri olan bu eserlerimiz, bir bir gün yüzüne çıkarılacak ve toplumumuzun hayatına kazandırılacaktır dedi.

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Kaynak: DHA

Selçuklu, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 822 YILLIK BÜĞDÜZ MESCİDİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 822 YILLIK BÜĞDÜZ MESCİDİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI - Son Dakika
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