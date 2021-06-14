83 Adet İş Yeri İhale ile Kiraya Verilecek - Son Dakika

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait şehir merkezinde bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir- İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri, ihale ile kiraya verilecek.

Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 83 adet iş yeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Söz konusu ihale, 24/06/2021 Perşembe günü Saat 10: 00'da Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250, 00-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. Vatandaşlarımız, ihale hakkında detaylı bilgiler ve şartname için Bilecik Belediyesi kurumsal internet sitesini (https://www. bilecik. bel. tr/) ziyaret edebilir. Ayrıca Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilir.