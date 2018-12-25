Son Dakika Haberleri: 83 Bin Liralık Çek Sahte Çıktı: 1 Gözaltı

83 Bin Liralık Çek Sahte Çıktı: 1 Gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'da bir şahıs bankada 83 bin TL'lik sahte çeki tahsil etmek isterken gözaltına alındı.

83 Bin Liralık Çek Sahte Çıktı: 1 Gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'da bir şahıs bankada 83 bin TL'lik sahte çeki tahsil etmek isterken gözaltına alındı.

Olay Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Yenice Mahallesinde buluna bir bankada meydana geldi. İddiaya göre belirtilen adres üzerinde bulunan bankada F.U. isimli şüpheli şahsın 83 bin TL tutarlı bir şirkete ait çeki bankaya tahsil etmek amacıyla verdiği, ve banka görevlilerince yapılan sorgulamada bahse konu çek'in sahte olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine F.U. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:54 Kaynak: İHA

Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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