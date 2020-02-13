83 bin TL'lik kablo hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki ayrı yerden 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Gebze Gaziler Dağı mevkiinde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahıslar tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan İ.Ö. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ