83 bin ton atık kazanıma dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 83 bin ton atık kazanıma dönüştü - Son Dakika

83 bin ton atık kazanıma dönüştü

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

83 bin ton atık kazanıma dönüştü, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunun da göstergesi durumunda.


9 bin ton ambalaj atığı, 173 ton bitkisel atık yağ


2019 yılı verilere göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 9 bin tona ulaştı. Muhtarlıklarda, Belde Evleri'nde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bulunan bitkisel atık yağ toplama noktalarında 2019 yılı boyunca 173 ton bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına gönderilerek biodizel üretimine katkı sağlandı. Böylece doğaya atılmayan her damla bitkisel atık yağ için topraklarımız ve su kaynaklarımız kirletilmemiş oldu. Öte yandan atık elektrikli ve elektronik eşyalar da 2019 yılı itibari ile 100'e yakın noktada toplandı. Toplanan 9 ton atık elektrikli ve elektronik eşya da geri kazanıma katkı sağladı.


5 ton atık pil, 300 ton tekstil atığı


Tepebaşı bölgesinde 2019 yılında toplanan 5 ton atık pil ise tarım amaçlı kullanılabilecek binlerce hektar toprağı ağır metal kirliliğinden korudu. 2017 yılında başlayan tekstil atıklarının toplanması çalışmaları da vatandaşlardan büyük destek gördü. 2019 yılı içerisinde 300 ton tekstil atığı toplandı. Tekstil atıklarının geri dönüşümü ile doğa korunurken ekonomiye de katkı sağlandı. Ayrıca tekstil atıklarından elde edilen kullanılmamış kıyafetler de Tepebaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor.


Toplam 83 bin ton ambalaj atığı


Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, 2009 yılından bu yana toplanan ambalaj atığı miktarının 83 bin tona ulaştığını bildirdi. Toplanan 83 bin ton ambalaj atığı ile 275 milyon kwh elektrik, 91 milyon litre petrol ve 28 bin ton da hammadde tasarrufu sağlandı. Ayrıca 900 bin adet yetişkin ağaç da kurtarılırken, 1 milyon 900 bin ton da karbondioksit oluşumu engellenmiş oldu. - ESKİŞEHİR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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