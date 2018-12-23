Son Dakika Haberleri: 83. Büyük Atatürk Koşusu Sona Erdi

83. Büyük Atatürk Koşusu Sona Erdi

35 dakika önce

Bursa'da 83'üncüsü düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, 150 atletin kıyasıya mücadelesi ile sona erdi.

83. Büyük Atatürk Koşusu Sona Erdi, System.String[]
Bursa'da 83'üncüsü düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, 150 atletin kıyasıya mücadelesi ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bursa'da bu yıl 83'üncüsünü düzenlediği ve Türkiye'nin dört bir yanından 150 atletin katıldığı Büyük Atatürk Koşusu sona erdi. Çeşitli yaş gruplarından atletler dereceye girebilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Yarış için Çekirge Meydanı Askeri Hastane önünden start verildi. Atletler, Altıparmak Caddesi güzergahından Atatürk heykeline kadar toplam 5 kilometre yol katederek bitiş çizgisine ulaştı. Erkeklerde 37 göğüs numarası ile koşan Levent Kuva yarışı 17 dakika 20 saniyelik derece ile 1. sırada bitirip altın madalyanın sahibi olurken, 17.45'lik dereceyle yarışı 2. sırada bitiren Ercan Torun gümüş madalya, 18.03'lük derece ile bitiş çizgisine 3. sırada ulaşan Hasan Akyol ise bronz madalya kazandı. Bayanlarda ise yarışı 25 dakika 7 saniyelik derece ile 1. sırada bitiren Özge Özkan altın madalyanın sahibi olurken, 25.15'lik derece ile yarışı 2. sırada bitiren Hatice Çiftçi gümüş madalya, 25.38'lik derece ile bitiş çizgisine 3. sırada ulaşan Esra Yeşim Aydoğdu bronz madalya kazandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:37 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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