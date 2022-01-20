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83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! - Son Dakika

83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!

20.01.2022 17:12

Antalya'da 83 gündür haber alınamayan emlak zengini Kerziban Keskin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir televizyon programında canlı yayında konuşan şahıs, Keskin'in H.D. isimli kişi tarafından boğularak öldürüldüğünü ve 2 gün evde beklettiği cansız bedeni banyoda üstüne benzin dökerek yaktığını söyledi. Daha sonrasında ise "H. D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik'e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

83 gündür aranan kadın hakkında televizyonda kan donduran itiraf! Önce banyoda yakmaya çalışıp, sonra parçalara ayırdı

CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Bir televizyon programında bağlanan R.B. canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin'in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, "H. D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

83 gündür aranan kadın hakkında televizyonda kan donduran itiraf! Önce banyoda yakmaya çalışıp, sonra parçalara ayırdı
H.D. ve R.C.

GÖZALTINA ALINDI

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul'da R. B. ve eşi İ.B. Antalya'da ise H.D. ve dini nikahlı eşi R.Ç. gözaltına alındı. Öte yandan olayın gerçekleştirdiği ev İHA muhabiri tarafından görüntülendi. 3 katlı apartmanın orta katında bulunan dairede kimsenin olmadığı ve sessizlik hakim olduğu gözlendi.

Komşuları ise olaydan herhangi bir haberlerinin olmadığını belirtti.

83 gündür aranan kadın hakkında televizyonda kan donduran itiraf! Önce banyoda yakmaya çalışıp, sonra parçalara ayırdı
Kerziban Keskin
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!
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Antalya, Konya, Emlak, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! - Son Dakika
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