83 kişiye 90 bin 450 TL korona cezası - Son Dakika

Kırklareli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 83 kişiye toplamda 90 bin 450 TL para cezası uygulandı.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs denetimleri kapsamından denetimlerine aralıksız devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte korona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla jandarma ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda görevi elden bırakmıyor. Bu kapsamda Kırklareli'nin Demirköy, Pınarhisar ile Vize ilçelerinde bulunan belde ve köylerde yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyarılıyor.



Jandarma ekiplerinin çeşitli uygulama ve denetimleri sonucu korona virüs tedbirlerine uymayan 83 kişiye toplamda 90 bin 450 TL ceza kesildi. - KIRKLARELİ